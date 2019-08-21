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Aile boyu Trakya Üniversiteli

2019 yılında, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olarak Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazanan Kayra Çağ Canarslan, aynı üniversitede eğitim gören anne ve babasıyla okul arkadaşı oldu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
Aile boyu Trakya Üniversiteli

2019 yılında, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olarak Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazanan Kayra Çağ Canarslan, aynı üniversitede eğitim gören anne ve babasıyla okul arkadaşı oldu.


Balkan Kongre Merkezi’ne gelerek kaydını gerçekleştiren Kayra Çağ Canarslan’ın annesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim görürken, baba Harun Canarslan Engelli Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda doktora yapıyor.


Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan baba Harun Canarslan ve Almanca Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi anne Tülay Canarslan ailesinin 19 yaşındaki oğulları Kayra Çağ Canarslan’ın kaydını, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu gerçekleştirdi.


Çağ Canarslan, ailesiyle aynı sıraları paylaşacak olmanın heyecanını yaşadığını ve bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tek tercihte bulunduğunu söyledi.


Üniversite Tercih Formu’nda yalnızca Trakya Üniversitesi’ne yer veren Kayra Çağ Canarslan, hayalini kurduğu Makine Mühendisliği Bölümü’ne yerleştiği için sevinçli olduğunu belirterek, “Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliğini ilk ve tek tercih etmemdeki en önemli sebep, anne ve babamın bu ailenin birer parçası olması. Babam, uzun yıllardır Trakya Üniversitesi bünyesinde görev yapıyor ve annem de aynı üniversitede öğrenci. Mühendislik alanında başarılı bir üniversitede ve ailemin yanında, aidiyet hissederek öğreneceğime inanıyorum. Aile bireyleriyle aynı üniversitede olmak, aynı havayı teneffüs etmek ve benzer duyguları yaşamak oldukça heyecan verici. Birbirimize her zaman destek olacağımıza inanıyorum ve aile bireylerime de yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Kayıt işlemleri esnasında oğlunu yalnız bırakmayan baba Harun Canarslan, oğlunun başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “1997 yılından bu yana, mensubu olmaktan gurur duyduğum Trakya Üniversitesi’nde, oğlumun öğrenci olduğunu görmek ve heyecanına ortak olmak beni ve eşimi ziyadesiyle mutlu etti. Azmi, kararlılığı ve başarısı ortada. Öğrenim hayatında başarı dolu yıllar geçirmesini ve hayallerini gerçekleştirmesini ümit ediyorum. İyi bir gelecek ve kariyer sahibi olması dileklerimle bizlere yaşattığı mutluluk için kendisine teşekkür ediyorum. Yalnızca bizim çocuklarımızın üzerinde değil, çocuklarımızın da bizler üzerinde büyük emekleri var, tüm evlatlarımızı sevgiyle selamlıyorum” dedi.


Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Canarslan ailesini ve ailenin genç neferi Kayra Çağ Canarslan’ı tebrik ettiğini belirterek, “Kayra Çağ Canarslan’ın gelişi ile birlikte ailenin tüm mensuplarını Trakya Üniversitesi’nde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Böyle bir mutluluğu ve heyecanı yaşayan çok fazla ailemiz ve öğrencimiz olmuyor. Örnek ve gurur verici bir ana tanıklık ettiğimizi düşünüyorum. Ailemizi kutluyor, aramıza yeni katılan öğrenci kardeşimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
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