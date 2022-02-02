Aile Bakanlığı'ndan yapılandırma sinyali! Şiddeti engellemek aksayan yönleri yapılandırmaktan geçiyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Şiddeti engellemek ve aksayan yönleri yeniden yapılandırmak büyük önem taşımaktadır” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Maruz kalınan şiddet, münferit hadiselere indirgendiği ve bütüncül bir karakterde ele alınmadığı sürece toplum hayatında huzursuzluğa ve kargaşaya yol açmaya devam edecektir. Şiddeti engellemek ve aksayan yönleri yeniden yapılandırmak büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.