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Aktüel Aile Bakanlığı bu ahlaksızlığa ne diyecek! Merakla bekliyoruz...
Aktüel

Aile Bakanlığı bu ahlaksızlığa ne diyecek! Merakla bekliyoruz...

Vücut teşhirciliğiyle 1.2 milyon takipçisini peşine takan ve ahlaksızlıkta sınır tanımayan bu ilkesizler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nasıl bir hamlede bulunacak kamuoyu merakla bekliyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-09 18:05:10 - 2023-01-09 18:05:10
Aile Bakanlığı bu ahlaksızlığa ne diyecek! Merakla bekliyoruz...

Sosyal medyada çektiği videolarda vucudunu teşhir ile ünlenen E. R. Ünal (Esra Rabia Ünal), son dönemde iyice zıvanadan çıktı.. Ünal'ın vücut hatlarını rezil şekilde ortaya çıkaran kıyafetleriyle yaptığı danslarda resmen teşhircilik yaptığı ortada iken, kadın dernekleri ile  Aile Bakanlığı'nın sessizliği dikkat çekiyor.  

E. R. Ünal, vücudunu teşhir ederek TikTok'ta 1.2 milyonu aşkın takipçiye ulaştığı, Instagram'da da yüzbinlerce takipçisi olduğu ve sosyal medya mecralarından kazandığı yüzbinlerce liranın tahriki ile, her gün bir başka rezilliğe imza attığı belirtilirken, kadın istismarına yönelik tepki açıklamaları ile ünlü feminist dernekler ve Aile Bakanlığı'nın sessizliğine anlam verilemiyor.

Giyim tarzı ve çektiği videolar ile para kazanan teşhirci kadın, bu defa Instagram'da bir dans videosu paylaştı. Yine kadın vucudunu satılık mal gibi gösteren, vucudunun cinsel amaçlı görüntülerini yayınlayarak para kazanmaya çalışan teşhirci kadına, LGBTİ ve birçok ahlaksızlık için eleştirel haberlerde sergilenen ambargonun uygulanmaması da oyunun büyüklüğünü ve arkasında atan güçleri gösteriyor..

E. R. Ünal'ın para kazanma amaçlı istismarına sosyal medyadan da büyük tepki geliyor.. Hukukçular, kadın vücudunu teşhir ederek para kazanmanın kanunlarda da suç olduğunu belirterek, "Bu apaçık bir istismardır. Savcılar harekete geçmeli" çağrısında bulundular..

Aile Bakanlığı'nın da, kadın vücudunu istismar anlamına gelen sosyal medyadaki para kazanma hırsı ile çekilmiş cinsel içerikli videolar için adım atması bekleniyor.

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