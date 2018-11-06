Aile Bakanı’ndan tuhaf telefon...

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Nikahsız şekilde birlikte yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp edildiği öne sürülen şarkıcı Sıla’yı telefonla arayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sıla’ya ‘yanındayız’ mesajı verdi. Kural ile gayrimeşru ilişki yaşadığı evde şiddet gördüğü iddia edilen şarkıcı Sıla için Aile Bakanlığı’ndan tuhaf hamle geldi. Bakan Selçuk, nikahsız birliktelik yaşayan sanatçı Sıla’yı telefonla arayarak ‘yanındayız’ mesajı verdi. Selçuk, görüşmede “şiddete sessiz kalmadığı için” Sıla’ya teşekkür ederek, bakanlık olarak ünlü sanatçının yanında olduklarını ifade etti. ‘Kadın platformu’ gibi faaliyet yürüttüğü yönünde eleştirilen Aile Bakanlığı’nın gayrımeşru ilişki yaşayan birisi için devreye girmesi tuhaf karşılandı.