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Aile Bakanı’ndan tuhaf telefon...

‘Kadın platformu’ gibi faaliyet yürüttüğü yönünde eleştirilen Aile Bakanlığı’nın gayri meşru ilişki yaşayan birisi için devreye girmesi tuhaf karşılandı.

06 Kasım 2018 Salı 11:37
Aile Bakanı’ndan tuhaf telefon...

Haber Merkezi

Nikahsız şekilde birlikte yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp edildiği öne sürülen şarkıcı Sıla’yı telefonla arayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sıla’ya ‘yanındayız’ mesajı verdi. Kural ile gayrimeşru ilişki yaşadığı evde şiddet gördüğü iddia edilen şarkıcı Sıla için Aile Bakanlığı’ndan tuhaf hamle geldi. Bakan Selçuk, nikahsız birliktelik yaşayan sanatçı Sıla’yı telefonla arayarak ‘yanındayız’ mesajı verdi. Selçuk, görüşmede “şiddete sessiz kalmadığı için” Sıla’ya teşekkür ederek, bakanlık olarak ünlü sanatçının yanında olduklarını ifade etti. ‘Kadın platformu’ gibi faaliyet yürüttüğü yönünde eleştirilen Aile Bakanlığı’nın gayrımeşru ilişki yaşayan birisi için devreye girmesi tuhaf karşılandı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:37
  1. Ahmet Kural
  2. Sıla
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  4. şarkıcı Sıla
  5. Aile Bakanlığı
  6. Bakan Selçuk
  7. Kadın platformu

YORUM YAZ

  • zeki aksuogluzeki aksuoglu45 dk önce
    bu bakan ne oldumdelisikendini medyada tutmak istiyorakp böyle bakan ve vekillerle sonunu hazırlıyor bunlar mormal alide olan olaylara geçmiş olsun diyormudiyemezler vakitleri yok sözde ünlülerden memalanmak isterken dindar kesimi kaybediyorlar sen bu artiz bozuntusuna arka cıkarken inancina cephe alıyorsun vay memleketime yay kimlerin eline kaldık
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ1 sa önce
    GAYRİ MEŞRU İLİŞKİ YAŞIYOR DİYE YANINDA OLMUCAZMI.ODA İNSAN.EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞIYOR DİYE O ZAMAN SİZDE DÖVERSİNİZ. İNSAN OLDUGUNU UNUTUP OHH MU ÇEKERSİNİZ. ANLAMADIM YANİ.NEYİ KASDEDİYORSUNUZ.
  • hulusihulusi1 sa önce
    alın bu bakanı görevden kardeşim, nedir yahu bu çektiklerimiz yeter artık
  • Kadir ArkınKadir Arkın1 sa önce
    yahu ne yapsaydı Bakan Hanım? Kadına şiddet var ortada. Şiddet mağduru kadına önce evlenme cüzdanı mı soracağız?
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