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Gündem Aile Bakanı Göktaş'tan çok net LGBT mesajı!
Gündem

Aile Bakanı Göktaş'tan çok net LGBT mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-06-13 20:55:00 -
Aile Bakanı Göktaş'tan çok net LGBT mesajı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, LGBT sapkınlığına karşı çok net mesajlar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada yürütülen Aile Bakanlığı'nın LGBT sapkınlığına destek verdiği algısına ilişkin açıklamada bulundu.

Dolaşıma sokulan bazı fotoğraf görselleri ile Aile Bakanlığı'nın yıpratılmaya çalışıldığını vurgulayan Göktaş, sapkınlıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Bakan Göktaş'ın açıklaması şöyle:


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