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Kültür - Sanat Aikido sporu nedir? Aikido sporu nasıl yapılır?
Kültür - Sanat

Aikido sporu nedir? Aikido sporu nasıl yapılır?

Aikido sporu tarihçesi merak ediliyor. Aikido ne zaman ortaya çıktı? Aikido sporu eğitimi nasıl yapılır? Aikido sporu kaç? aşamadan oluşur? Aikido sporu pratiği nasıl yapılır? İşte Aikido sporuna ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 16:35:00 - 2021-06-10 16:35:43
Aikido sporu nedir? Aikido sporu nasıl yapılır?

Aikido ne demek? Aikido, bir modern Japon savaş sanatına denilmekte. Japonya'daki diğer savaş sanatları gibi aikido sadece kendini korumak için değil, aynı zamanda ruhsal gelişim için de bir öğretidir.

Bir bütün olarak da anlamı "yaşam gücüyle bütünleşme yolu"dur. Aikidonun felsefesi insanın kendi yaşam gücünü geliştirmekten ibarettir. Yaşam gücünü geliştirmek, ama kazanım ile veya yenilgi ile bağlanmamaktır. Aikido öğrencilerine aikidoka denir. Aikidonun savaş sanatı olarak ortaya çıkışı 1930-1960 yıllarına rastlar. Aikidonun kurucusu ve ilk hocası (bilindiği adıyla Ōsensei) Morihei Ueshiba (1883-1969)'dır. Teknik anlamda aikidonun temelinde yatan savaş sanatları daitō-ryū aiki-jūjutsu ve kenjutsudur.

Aikido eğitimlerinde üç tip silahın eğitimi temeldir. Bunlar jo, bokken, tantodur. Aikido, belirli teorik ve pratik bilgileri içinde barındırır. Teorinin ve pratiğin iç içe geçtiği yer ise antrenman yeri, yani dojodur.

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