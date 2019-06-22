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Aikido semineri ve dan sınavı, İstanbul’da yapıldı

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Aikido Eğitim Semineri ve Dan Sınavı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:53
Aikido semineri ve dan sınavı, İstanbul’da yapıldı

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Aikido Eğitim Semineri ve Dan Sınavı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşti. Seminere yoğun ilgi gösterildi.


Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu tarafından Aikido Eğitim Semineri ve Dan Sınavı gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan seminere yoğun bir katılım oldu. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Tanser Kılıç, aikidonun yaygınlaştığını belirterek, “Aikido dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yaygın şekilde ilgisi artan bir branş. Bir Japon savaş sanatı ve aynı zamanda disiplin sanatı. Egolarınızdan arınıp kendinizle barışıyorsunuz. Aikido, matematik gibi yaşamın her alanında size lazım olan bir sanat. Bugün bir eğitim seminerindeyiz. Bugün sporcularımızın dan dereceleri sınavları yapılacak” ifadelerini kullandı.



Başarılı olanlara sertifikaları verildi


Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, aikidonun elit bir spor olduğunu ifade ederek, “Aikido bizim federasyonumuza bağlı elit bir spor. Katılımcılar da elit. İnsanlar da bu sporu seviyor. Bizim için özel bir spordur. Yarışması olmadığı için fazla yayılamıyoruz ama sağlık için özel bir spordur. Bu sporun yayılması için de çalışmalar yapılıyor” diye konuştu. Aikido İstanbul İl Koordinatörü Cihan Bağcı ise “İstanbul ve Türkiye’de birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün bir seminer ve dan sınavı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin her yerinden gelenler oldu. Bizi de yalnız bırakmadılar. Katılımlar yüksek olduğu sürece bu branşın da tanıtımı artıyor” ifadelerini kullandı. Dan sınavında başarılı olan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:53
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