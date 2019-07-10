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AİHM’nin Demirtaş kararına sert tepki: Be ahlaksızlar! Benim askerimin, polisimin yaşama hürriyeti yok mu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AİHM’nin PKK destekçisi Selahattin Demirtaş hakkında verdiği skandal karara sert tepki gösterdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
AİHM’nin Demirtaş kararına sert tepki: Be ahlaksızlar! Benim askerimin, polisimin yaşama hürriyeti yok mu!

 yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) dün HDP eski Eş Genel Başkanı, PKK destekçisi Selahattin Demirtaş hakkında verdiği skandal karar masaya yatırıldı.

Türkiye Demirtaş’a tazminat ödeyecek

AİHM, Demirtaş’ın 2005’te terör örgütü PKK’nın o dönemdeki medya organlarından Roj TV’de katıldığı bir programda, teröristbaşı Öcalan’ı “Kürtlerin lideri” olarak tanımlayıp Kürt sorununun çözümünde rol oynayabileceğini söylediği için cezaya çarptırılmasını, insan hakları ihlali saydı. Mahkeme, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü garanti altına alan 10’uncu maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Türkiye, Demirtaş’a mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 3 bin 500 Euro tazminat ödeyecek.

“Benim askerimin, polisimin yaşama hürriyeti yok mu!”

Ali İhsan Karahasanoğlu, AİHM’nin Demirtaş’ın skandal sözlerini ifade hürriyeti olarak değerlendirmesine sert tepki gösterdi. Karahasanoğlu’nun konu hakkındaki yorumları şu şekilde:

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
  1. Akit TV
  2. Fatin Dağıstanlı
  3. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Manşetlerin Dili
  5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  6. AİHM
  7. Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

  • BabilBabil17 dk önce
    Bu demirtaş piçi hıristiyan ya onun için bubu koruyor AIHM.si, hristiyan hristiyanı korur tabi beni mi koruyacak,allah belâlarını versin inşallah bu müslüman düşmanlarının.
  • Yusuf canYusuf can30 dk önce
    Ulan bu HDP li vekilletin tamamını vatandadlikta çıkarın atın Avrupa'nın kucağına yeter adı srfil vatan haini setefsizler bunlarla ortak olanlarda vatan hainidir
  • AhmetAhmet49 dk önce
    As gitsin köpeyi beş para etmezler
  • Kobani bahanesi olaylarının azmettiricisi katiltaş Kobani bahanesi olaylarının azmettiricisi katiltaş 1 sa önce
    50 kürdü katlettirdi birde bu katil dışarımı çıkacak yasin in aybüke öğretmen Necmettin öğretmen ve nice masumların katillerine af yok geberene kadar zıbarsın içerde tükürükle Türkiye yi boğan alçakla içerde dursun
  • YAKUPYAKUP1 sa önce
    PKK’nın azılı katilini devletin tv’sine çıkarttıktan sonra hiç konuşmaya hakkınız kalmadı.

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