AİHM'e Türk kadın yargıç

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AİHM’de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş’ın görev süresinin sona erdiği ve yeni hakimin belirlenmesi amacıyla başlatılan sürecin de Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında, Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryasına önerilen 3 kişilik hakim aday listesinin AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, AKPM Hakim Seçim Komisyonuna sunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon, adaylarımız Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel ile 29 Mart 2019 tarihinde, Paris’te mülakat gerçekleştirmiştir. Komisyon, adaylarımızın AİHM hâkimliği için yeterli olduğunu belirtmiş ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunmuştur. 9 Nisan 2019 tarihinde AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçim ile oyların çoğunluğunu alan Doç. Dr. Saadet Yüksel, 111 oy ile ülkemiz adına AİHM hâkimi olarak 9 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yüksel’in teamüllere göre Temmuz ayı içerisinde AİHM’deki görevine başlaması beklenmektedir."

Adalet Bakanı Gül kutladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM Yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel’i kutladı.

Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, AİHM'e Türk yargıç seçim sürecinin bugün Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) yapılan oylamayla tamamlandığı belirtildi.

Avrupa Konseyinin 47 üyesinin milletvekillerinden oluşan AKPM'de yapılan seçimlerde, Türkiye'nin adaylarından Doç. Dr. Yüksel'in AİHM'de görev yapacak yeni Türk yargıç olarak seçildiği kaydedilen açıklamada, "AİHM'de görev yapacak nitelikli yargıç adaylarının belirlenmesi amacıyla hükümetimiz tarafından titiz bir süreç yürütülmüştür. Bu sürecin sonucunda, 9 yıl görev yapacak yeni yargıcımızın seçilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saadet Yüksel kimdir?

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesinde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesinde de doktorasını yapmıştır. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde, Katar’da bulunan Hamad Bin Khalifa üniversitesinde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın Yüksel’in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.