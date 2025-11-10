  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!
Ekonomi

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Sırbistan gümrükte el koyduğu 40 bin euro nedeniyle 21 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkûm edildi. “Orantısız ceza” kararı, Avrupa genelinde benzer davalar için emsal oluşturacak nitelikte.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 21 yıl önce Sırbistan-Karadağ sınırında yaşanan bir olaya ilişkin tarihi bir karara imza attı. Mahkeme, Sırbistan’ın bir vatandaşının parasına orantısız biçimde el koyarak mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Karara göre, Novi Pazar kentinden Rifat Prença adlı Sırp vatandaşının 2004 yılında gümrükte el konulan 39.500 euro’su, üç ay içinde faiziyle birlikte geri ödenecek. Ayrıca Sırbistan devleti, 1.930 euro mahkeme masrafını da karşılayacak. Ödeme gecikirse, tutara Avrupa Merkez Bankası oranına ek yüzde 3 faiz uygulanacak.

 

Prença’nın eşofmanına gizlediği paranın 47.500 euroluk kısmına o dönemin yasaları gereği el konulmuş, yerel mahkemeler bu kararı onaylamıştı. Ancak AİHM, “yasanın belirsiz, cezanın ise aşırı” olduğuna vurgu yaparak, devletin vatandaşın mülkiyet hakkını ihlal ettiğini belirtti.

AİHM gerekçesinde, “Sırbistan’daki döviz yasaları bireylerin mal varlığını koruyacak açık bir güvence sunmamaktadır. Devletin tüm paraya el koyması kamu yararıyla bireyin hakkı arasında adil bir dengeyi bozmuştur” ifadelerine yer verdi.

 

Yaklaşık 13 yıl süren yargı mücadelesinin ardından verilen bu karar, yalnızca Rifat Prença için değil, Avrupa genelinde benzer mülkiyet hakkı ihlallerinde emsal teşkil edecek bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre AİHM’in bu kararı, “orantısız mal varlığı cezaları” ve belirsiz döviz mevzuatları konusunda Avrupa ülkelerine güçlü bir hukuk mesajı niteliğinde.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!
Gündem

Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Belediye Meclisi, vatandaşların maddi yükünü hafifletmek amacıyla taziye evlerinde yemek verilmesini yasakladı. ..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23