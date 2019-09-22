0553 313 94 23

AİHM’den kritik karar

AİHM, İmar Bankası’nın TMSF'ye devrinden sonra eski yönetimin vaat ettiğinden daha düşük faizle geri ödeme yapılarak mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu kabul edilemez buldu.

22 Eylül 2019 Pazar 10:33
AİHM’den kritik karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), off-shore hesabı bulunanlara İmar Bankası’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrinden sonra eski yönetimin vaat ettiğinden daha düşük faizle geri ödeme yapılarak mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu kabul edilemez buldu. Mahkeme, ödenmeyen yüksek mevduat faizlerinin sorumluluğunun hükümete yüklenemeyeceği sonucuna ulaştı. Bakanlar Kurulu kararıyla İmar Bankası off-shore hesaplarına uygulanan faiz oranlarını yeterli gören AİHM, başvuruculara yapılan ödemelerin ulusal ekonominin gerektirdiği genel yarar ve kişilerin mülkiyet haklarının korunması arasındaki adil dengeyi sağladığına işaret etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 10:33
  1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
  2. İmar Bankası
  3. off-shore hesabı
  4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbe tutuklusu Nazlı Ilıcak T24'e ağladı
    1. Darbe tutuklusu Nazlı Ilıcak T24'e..
    2. Kocaeli'de nerelere gidilir?
    3. Sarımsakta kâr hırsının kokusu çıktı
    4. 1 milyar dolarlık zirve
    5. Adapazarı'nda mutlaka gidilmesi..
    6. Ülkemiz dengelenme sürecini başarıyla..
    7. Fitch bu defa görmezden gelemedi! Her..
    8. Pakistan’da kaza! 26 ölü
    9. Timuray, kahraman kadınlar listesinde
    10. Lüks araçlar THY ile uçtu
    11. Amerika'dan terör örgütü YPG/PKK'ya..
    12. Binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor:..
    13. Faiz, ev satın alma hayallerini..
    14. İnternet’ten tatil aldı, hayatının..
    15. Yeni Akit’e duyarlılık teşekkürü
    16. Hava destekli operasyon! Teröristler..
    17. AİHM’den kritik karar
    18. Başsavcılık, Demirtaş ve Yüksekdağ..
    19. Denizli'nin gözde beldesi Pamukkale'de..
    20. Gramajı düşürüp aynı fiyata gıda..
    21. Ukrayna’dan kritik duyuru! ‘Türkiye’ye..
    22. Böyle evlilik görülmedi! Su altında..
    23. Saçlar nasıl yumuşatılır?
    24. Ürün güvenliği standı kurulacak..
    25. Denizli'de mutlaka gidilmesi gereken..
    26. Stratejik yatırımlar için bir hamle daha
    27. CHP ve İYİ Partililerin IMF..
    28. Teknolojinin pazarı değil üreticisi..
    29. Hong Kong’da öfke dinmiyor! Bayrak..
    30. Nesli, Kur’an-sünnet ışığında..
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar
    ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz