AİHM’den kritik karar AİHM, İmar Bankası’nın TMSF'ye devrinden sonra eski yönetimin vaat ettiğinden daha düşük faizle geri ödeme yapılarak mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu kabul edilemez buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), off-shore hesabı bulunanlara İmar Bankası’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrinden sonra eski yönetimin vaat ettiğinden daha düşük faizle geri ödeme yapılarak mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu kabul edilemez buldu. Mahkeme, ödenmeyen yüksek mevduat faizlerinin sorumluluğunun hükümete yüklenemeyeceği sonucuna ulaştı. Bakanlar Kurulu kararıyla İmar Bankası off-shore hesaplarına uygulanan faiz oranlarını yeterli gören AİHM, başvuruculara yapılan ödemelerin ulusal ekonominin gerektirdiği genel yarar ve kişilerin mülkiyet haklarının korunması arasındaki adil dengeyi sağladığına işaret etti.

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