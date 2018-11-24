AİHM’de hukuk değil haçlı siyaseti hakim

21 Ocak 1959’da İtalya’nın başkenti Roma’da kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batı’nın evrensel hukuk normu gibi pazarladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ihlal durumlarını denetliyor. Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak görev yapan mahkeme, Türkiye’nin AİHM’in yetkisini kabul ettiği 1990 yılından bu yana verdiği kararlarla Türkiye’de mazlumların daha da ezilmesine, zorbaların ve terör yandaşlarının semirmesine neden oldu. İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından bireysel olarak başvurulabilen AİHM, 1990-2018 yılları arasında 3 bin 386 dosyayı karara bağladı. AİHM, 2 bin 988 davada Türkiye aleyhine hüküm verdi. AİHM, açılan davaların yüzde 88,2’sinde Türkiye’yi haksız buldu.

Dindarlar mağdur olunca ‘ihlal yok’ kararı

Makale yazdığı için cezalandırılarak evi haczedilen Abdurrahman Dilipak’ı 10 yıl bekleten, İBB Başkanlığı döneminde şiir okuduğu için hapse atılan Recep Tayyip Erdoğan’ın başvurusunu 4 yıl boyunca raftan indirmeyen, başörtülü olarak üniversiteye alınmayan Leyla Şahin’in başvurusunu geri çeviren, darbeyle iktidardan düşürülen Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasına “doğru karar” diyen AİHM, darbecilerin dönemlerinde mazlumların aleyhinde kararlar verdi. AİHM kuruluşundan bu yana 3 bin 386 başvurudan yalnızca 77 dosyada “Mahkeme kararında insan hakkı ihlali yok” hükmü verdi. Genel dosya sayısının yüzde 2’sine tekabül eden bu rakam, çifte standardı gözler önüne serdi.

Bir yandan terör, diğer yandan AİHM

FETÖ, PKK, DAEŞ ve DHKP-C’nin topyekün saldırıya geçtiği 2013 yılından sonra AİHM, Türkiye’ye kestiği tazminat cezalarının boyutunu daha da artırdı. AİHM Türkiye’yi 2013’te 10 milyon 581 bin TL, 2014’te 13 milyon 994 bin TL, 2015’te 4 milyon 617 bin TL, 2016’da 22 milyon 50 bin TL, 2017’de tam 52 milyon 341 bin TL tazminata mahkum etti.

İşte o tazminat miktarları

HDP/PKK’lı Selahattin Demirtaş hakkında skandal karar vererek tahliye edilmesi gerektiğini bildiren AİHM, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren benzer kararlarla Türkiye’yi 256 milyon TL’lik tazminata mahkum etti. AİHM ülkemize; 2004’te 22 milyon 227 bin TL, 2005’te 16 milyon 218 bin TL, 2006’da 13 milyon 847 bin TL, 2007’de 26 milyon 221 bin TL, 2008’de 10 milyon 391 bin TL, 2009’da 11 milyon 662 bin TL, 2010’da 33 milyon 99 bin TL, 2011’de 37 milyon 137 bin TL, 2012’de 3 milyon 929 bin TL tazminat ödetti.