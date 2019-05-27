Aidatçı TMMOB yine CHP'nin avukatlığına soyundu

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr - Her kesimden meslek mensuplarından topladığı aidatlarla CHP yandaşlığı yapan TMMOB, İstanbul seçimlerinin iptal kararına da burnunu soktu. İmamoğlu’nun avukatlığına soyunarak CHP ağzıyla bildiri yayınlayan TMMOB, demokratik seçimlerle göreve seçilmiş Cumhurbaşkanını ise “tek adam” olmakla suçladı.



YSK’nın kararını “gasp” olarak nitelediler



Meslek mensuplarından topladıkları haraçlarla CHP yandaşlığı yapan TMMOB, 23 Haziran seçimleri öncesi İstanbul seçimleriyle ilgili CHP’nin tezlerini savunan bir bildiri yayınladı. YSK’nın kararının ‘hukuksuz’ olarak nitelendirildiği TMMOB’un bildirisinde, “Danışma Kurulumuz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin hukuksuz biçimde iptal edilmesi üzerine, yaşanan gelişmeleri tarihe not düşmek ve demokrasiye sahip çıkmak adına aşağıdaki sonuç bildirisinin kamuoyu ile paylaşılmasını oy birliğiyle kabul etmiştir.” denildi.



“Tek adam rejimi” yaftası



Cumhurbaşkanlığı sistemini “tek adam rejimi” olduğunun iddia edildiği bildiride şu ifadelere yer verildi: “Tek adam rejimi altında gerçekleştirilen bu ilk seçimlerde, iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi, devletin tüm imkânlarını ve atanmış bakanlarını partilerinin seçim çalışmaları için seferber ederek, seçim hukukuna ve siyasal ahlaka aykırı hareket etmiştir. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yürüttüğü seçim çalışmalarının Yüksek Seçim Kurulu denetiminin ve seçim hukukunun sınırları dışında tutulması, Partiler arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirmiştir. Bu durum, tek adam rejiminin ülkemizin hukuk rejimi, seçim sistemi ve siyasal geleneği ile bağdaşmadığının en açık göstergelerinden biridir.”