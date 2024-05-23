AI asistanı sesinizi taklit ederek arama yanıtlayacak

Truecaller ve Microsoft, AI destekli ses taklidi ile arama yanıtlama deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyacak bir işbirliğine imza attı. Artık Truecaller’ın yapay zeka destekli asistanı sayesinde, aramaları kendi sesinizle yanıtlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte özelliğin tüm detayları…

Truecaller ve Microsoft iş birliği yaptı! AI asistanı sesinizle arama yanıtlayacak

Bu yapay zeka destekli özellik, Microsoft’un Azure AI Speech teknolojisiyle mümkün oluyor. Truecaller kullanıcıları, uygulama üzerinden kısa bir ses kaydı yaparak dijital bir ses kopyası oluşturuyor. Bu dijital ses kopyası, gerçek sesinizin tıpatıp aynısı oluyor. Böylece, AI destekli asistan arama geldiğinde sizin sesinizle yanıtlayabiliyor.

Örneğin, meşgulken telefonunuz çaldı ve yanıtlayamıyorsunuz. Truecaller asistanı devreye giriyor ve “Hey Truecaller, bu aramayı yanıtla!” dediğinizde, sizin sesinizle arayan kişiye selam veriyor ve mesajını alıyor. Bu özellik, sadece selam vermekle de kalmıyor, aynı zamanda daha karmaşık yanıtları da sizin sesinizle oluşturabiliyor.

Düşünsenize, bir toplantıdasınız veya araba kullanıyorsunuz ve telefonunuz çalıyor. Artık telefona dokunmanıza bile gerek yok. Truecaller asistanı, aramaları sizin yerinize yanıtlayabiliyor. Bilinmeyen numaralar mı arıyor? Truecaller asistanı, bu numaraları sizin adınıza filtreliyor ve gerekirse mesajlarını alıyor. Böylece, sadece önemli aramalara odaklanabiliyorsunuz.

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Ayrıca, asistan aramaları kaydedebiliyor ve size sesli mesajlar bırakabiliyor. Bu da demek oluyor ki, kaçırdığınız hiçbir bilgi yok. Asistan, gelen aramaları sizin adınıza yönlendirerek, sizi gereksiz meşguliyetten kurtarıyor. Truecaller’ın AI destekli özelliği, sadece arama yanıtlamayla sınırlı değil.

Microsoft’un Personal Voice teknolojisi sayesinde, asistanınız sesinizi tanıyabilecek ve size özel yanıtlar oluşturabilecek. Örneğin, bir restoran rezervasyonu yaparken veya bir müşteri hizmetleri temsilcisiyle konuşurken, asistanınız sizin sesinizi kullanarak işlem yapabilir.

Bu özellik, aynı zamanda çeşitli uygulamalarla da entegre edilebiliyor. Örneğin, mesajlaşma uygulamalarında veya sosyal medya platformlarında, asistanınız sizin sesinizle yanıtlar oluşturabilir. Bu da demek oluyor ki, dijital dünyada tamamen size özgü bir sesle var olabilirsiniz. Peki bu özellik ne zaman geliyor?

AI destekli arama yanıtlama özelliği, önümüzdeki haftalarda ABD, Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan, İsveç ve Şili’deki kullanıcılar için kullanıma sunulacak. İlk olarak halka açık beta kullanıcılarına sunulacak. Daha sonra uygun pazarlardaki tüm kullanıcılara açılacak.