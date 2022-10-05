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Gündem Ahu Tuğba'ya çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu
Gündem

Ahu Tuğba'ya çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda oyuncu Ahu Tuğba'nın evi de hasar aldı. Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin'in Miami'deki evi büyük yıkımda sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 11:22:00 -
Ahu Tuğba'ya çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Uzun süredir polis olan kızıyla Miami'deki evlerinde gözlerden uzak bir hayat süren oyuncu Ahu Tuğba hayatının en zor günlerini yaşıyor.

 

Anne-kızın Miami'deki havalimanına yaklaşık 2.5 saatlik mesafede bulunan evleri, büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda sular altında kaldı.

Kasırganın en şiddetli olduğu anda ikinci kata çıkıp canlarını kurtaran Ahu Tuğba ile Anjelik Calvin, daha sonra çaresizce evlerini terk etti. Takvim'de yer alan habere göre; anne kız akrabalarına sığındı.

Arabaları da tıpkı evleri gibi suların altına gömülen anne-kız, çareyi ülkenin daha güneyinde yaşayan Anjelik'in babaannesine gitmekte buldu.

"Çok kötüyüm"

Eviyle birlikte bütün hatıraları ve eşyaları da yerle bir olan Ahu Tuğba, "Çok kötüyüm. Moralim sıfır. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Şimdi ne yapacağız hiç bilmiyorum!" diyerek de üzüntüsünü dile getirdi.

 

 

 

 

 

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