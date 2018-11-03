Ahşap zemin için ne yapacağız?



Ahşap zeminler için son yıllarda yeni ürünler satılıyor. Bu yazımızda size çevre dostu ahşap zemin temizleyicisinin tarifini vereceğiz. Hazırlayacağımız bu temizleyiciyi ahşap zemin üzerine süpkün ve mendil ile silin. Böylece kovaya, süpürgeye ihtiyaç kalmayacaktır. Bu temizleyici ahşap zeminler üzerinde istenmeyen çizgiler veya mumlu bir kalıntı da bırakmayacaktır.

İhtiyacınız olacak malzemeler:

1/2 su bardağı sirke

1 yemek kaşığı sıvılaştırılmış zeytinyağı sabunu

1/4 su bardağı ispirto

2 su bardağı ılık su

Püskürtme şişesi

Yapılışı:

Sirke doğal temizleyicidir ve ahşap zeminleri yeniler. İspirto hızlı kuruma sağlayarak ahşap zeminler üzerinde çizgilerin oluşmasını önler ve zeminin temizlenmesini sağlar.

Tüm malzemeleri bir püskürtme şişesinin içinde toplayın. Eğer isterseniz için içine sevdiğiniz uçucu esansiyel yağlardan 10-15 damla ekleyebilirsiniz. Böylece kokusunu da hoş bir hale getirebilirsiniz.

Malzemelerin üzerine yavaş yavaş sıcak su ekleyin. Ahşap temizleyiciniz artık hazırdır. Sadece ahşap zeminlerin üzerine püskürterek kullanabilirsiniz. Püskürtme sonrasında silerek ahşap zeminlerinizi temizleyebilirsiniz. Eğer geniş bir alanı temizleyecekseniz o zaman bu karışımı bir kovanın içine doldurun ve paspas yaparak kullanın. Tabi temizlenecek alan çok geniş ise, o zaman malzemeyi iki veya üç kat fazla yapın.