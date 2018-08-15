Ahşap paspas yapımı

MALZEMELER

1.8 metre kereste ( 2 cm – 2.5 cm kalınlığında)

2.5 cm çapında ahşap boncuk

165 cm kalın kordon ip

Zımpara

Matkap ve matkap ucu

Testere

Kalem

Lake boya ( isteğe bağlı)

Metre

KOLAY AHŞAP PASPAS NASIL YAPILIR?

İşe metre ile kereste üzerine 61 cm ölçerek işaretlemek ile işe başlayın.

İşaretlediğiniz yerden ahşabı düzgün bir şekilde kesin. Ahşapların hepsi aynı boyda olacak.

Sonraki adım kenar kısımlardan 5 cm bırakarak ölçü almak.

Ardından matkap ile bu işaretlediğimiz yerlerden delik açın.

Eğer keresteleri boyamak istiyorsanız öncesinde zımpara yapmayı unutmayın. Zımpara yaptıktan sonra nemli bir bezle silip boyayabilirsiniz. Sadece vernik de atabilirsiniz.

Daha sonra kordon ipini açtığınız bu delikten geçirin ve bir düğüm atın.

Ardından bu kordon ipin alt kısmına ahşap boncuğu geçirin.

Boncuğu geçirdikten sonra diğer ahşap çubuğu geçirin.

İstediğiniz boyuta gelene kadar bu işlemi tekrar edin. İstediğiniz boyutlara geldiğinde son kısma kordon ipe düğüm atıp fazla kısmı kesin. Ahşap parçaların diğer uçları için de aynı işlemi tekrar edin. Ve böylece paspası bitirin.