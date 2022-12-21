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Kültür - Sanat Ahşap direkli cami asırlardır ayakta
Kültür - Sanat

Ahşap direkli cami asırlardır ayakta

Erzincan’ın Kemah ilçesinde bulunan Osmanlı eseri Gülabibey Camii, yaşanan depremlere rağmen ayakta kalmayı başaran mimari yapısıyla yüzyıllardır ibadethane olarak kullanılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 22:28:00 -
Ahşap direkli cami asırlardır ayakta

1454’te inşa edilen cami, taş yapısı ve ahşap süslemeleriyle dikkati çekiyor. Farklı tarihlere ait 3 kitabenin bulunduğu, 400 metrekarelik kapalı alanda 12 ahşap direk üzerine inşa edilen kare planlı cami, eğimli çatıyla örtülü yapısı, çevresi barok süslemeli mihrabı ve girişi yuvarlak kemerli kapısıyla ön plana çıkıyor.

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