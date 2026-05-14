Mezopotamya’dan günümüze Türkiye’nin ilk ve tek mis kokulu müzesi
Gül ve gül yağı üretimiyle dünyaca tanınan Isparta'da, 1750'li yıllardan kalma Aya Baniya Kilisesi restore edilerek "Misparta Koku Medeniyeti" adıyla Türkiye'nin ilk koku müzesine dönüştürüldü. Müzede, dünyanın en eski parfüm formülü ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Dünyaca ünlü parfüm markalarının kokularında kalıcılığı sağlayan gül ve gül yağı üretimiyle öne çıkan Isparta'da önemli bir kültür projesi hayata geçirildi. 1750'li yıllarda inşa edildiği düşünülen Aya Baniya Kilisesi, Isparta Belediyesi tarafından restore edilerek, "Misparta Koku Medeniyeti" adıyla Türkiye'nin ilk koku müzesine dönüştürüldü.