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Gündem Ahmet Zeki Üçok’un fişi çekildi İyi Parti’de deprem üstüne deprem
Gündem

Ahmet Zeki Üçok’un fişi çekildi İyi Parti’de deprem üstüne deprem

Yeniakit Publisher
2023-12-14 14:12:00 -
Ahmet Zeki Üçok’un fişi çekildi İyi Parti’de deprem üstüne deprem

İstifalar ve parti içi krizle gündemden düşmeyen İYİ Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un görevden alındı.

Üçok, "Görevden alındığım benim de kulağıma geldi ancak henüz resmiyet kazanmadı" ifadelerini kullanmıştı.

İHA, görevden alma kararının kesinleştiğini aktardı.

"CHP'YLE İŞBİRLİĞİNİ SAVUNUYORUM"

Üçok, açıklamasında CHP ile yerel seçimlerde işbirliğine yönelik yaptığı haritalı sunuma değindi.

Ahmet Zeki Üçok, şunları ifade etti: "Partinin CHP’yle işbirliği yapması durumunda nasıl kazanacağına ilişkin haritalı sunumumu daha önce genel başkanımız Meral Akşener’e yaptım. Kendisi de bana bu sunumu GİK’te yapmamı söylemişti. Ancak GİK toplantısında sadece sözlü anlatım yapmamı ve haritalı sunumdan vazgeçmemi istedi."
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"CHP’yle işbirliğini savunuyorum ama GİK’te işbirliğinin reddine karar verildi" diyen Üçok, "Bu karara da saygı duyuyorum. Ben bu haritalı çalışmaları üç gündür yapmıyorum. Çevremdeki arkadaşlarımla aylardır yapıyorum. Bu bilinmiyormuş gibi GİK sonrasında bana şık olmayan, yakışıksız eleştirilerle yaklaşıldı. Bu, böyle olmaz. Böyle olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

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