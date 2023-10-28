Ahmet Yüksel Karahan, Büyük Filistin Mitingi’ne katıldı
28 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Atatürk Havalimanı’ndaki mitinge milyonlar katıldı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Büyük Filistin Mitingi" yapıldı. Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge milyonlarca kişi katıldı.
Mitinge katılanlar arasında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Genel Sekreteri Ahmet Yüksel Karahan’da yer aldı.
Karahan sosyal medya hesabından, “Zulme karşı tek yürek olmak için #BüyükFilistinMitingi ndeyiz! Eyy Dünya Filistin'i yalnız mı zannettin.Türkiye dünyanın ruhu, mazlumların umudu, zorbaların kâbusudur! Türkiye beklenendir. Filistin’in Yanındayım, Gazze’nin Yanındayım” ifadelerini kullandı.
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