Ahmet Yenilmez de Kuruluş Osman'da
ATV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, yeni isimleri ağırlamaya devam ediyor. Yapımcı Bozdağ filmin açıkladığı son isim ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez oldu.
Osmanlı tarihine ışık tutan dünyada en çok izlenen yapımlar arasına giren Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Ahmet Yenilmez'i sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Mehmet Bozdağ’a ait Bozdağ filmin sosyal medya hesabı instagram üzerinden duyurulan Ahmet Yenilmez yeni sezona bomba gibi giriş yapacak.
Bozdağ, Kuruluş Osman yeni isimleri kadrosuna ağırlamaya devam ediyor diye açıklama yaparken, Kuruluş Osman’ın 2. Sezon kadrosuna Ahmet Yenilmez’de katıldı açıklaması ile izleyenlerine müjdeli haberi verdi. Paylaşılan fotoğraf ile “Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.” İfadeleri kullanıldı.
Paylaşımın sonuna ise, Kuruluş Osman yakında Atv’de diyen Bozdağ, hayranlarına müjdeli haberi duyurdu.