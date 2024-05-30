Ahmet Uğurlu öldü! İşte gündeme geldiği ahlaksız ilişki
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu 72 yaşında öldü. Ahmet Uğurlu, gazeteci Altan Erbulak'ın karısı Füsun Erbulak ile gayrimeşru ahlaksız ilişkisiyle gündeme gelmişti.
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Ahmet Uğurlu 71 yaşında öldü. Haberi Cem Yılmaz duyurdu. Yılmaz paylaşımına şu ifadeleri not düştü:
"Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun..."
Oyuncu Zafer Algöz ise şunları kaydetti:
"Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey Mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp."
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Altan Erbulak'ın karısıyla ahlaksız ilişkisi gündeme çıkmıştı
(Altan Erbulak ile Füsun Erbulak)
Ahmet Uğurlu, gazeteci Altan Erbulak'ın karısı Füsun Erbulak ile gayrimeşru ahlaksız ilişkisiyle gündeme gelmişti.
Mide bulandıran olayı Füsun Erbulak rezil ifadelerle anlatmıştı.
(Füsun Erbulak)