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Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Derik ilçesinde terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yeğeninin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:14
Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Jandarma Özel Hareket ve Polis Özel Harekat ekipleri ortaklaşa Atlı Köyü'nde Ahmet Türk’e ait araziye ve evinin yanındaki yeğeni V.T.’ye ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda V.T.’nin evindeki 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, yapılan aramada 1 adet AKS-74 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü, 5 adet plastik Kalaşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 3 adet av tüfeği, 75 adet 12 av tüfeği kartuşu, 127 adet 7.65 milimetre Kalaşnikof fişeği, 2 adet radyo, 2 adet güneş paneli ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • AtaAta9 dk önce
    Bunlarin hepsi terörist.

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