Ahmet Türk'ten Öcalan'ın açıklamalarına cevap

HDP'nin düzenlediği kahvaltıda konuşan Ahmet Türk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Türk seçim çalışmaları için İstanbul'a gelerek "Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız" dedi.

HDP'nin seçim çalışmaları için İstanbul'a gelen Ahmet Türk, halkın sorunlarını çözmek için siyaset yaptıklarını söyledi. "Biz oylarımızın anlamlı olması için çalışma yürütüyoruz. Oyumuzun sonuca etki etmesi için çabalıyoruz" diyen Türk, Öcalan'ın tarafsızlık çağrısına ilişkin şöyle konuştu:

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"Bu nedenle biz bu seçimlerde demokrasi tarafıyız. Haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme karşı bir duruşu gösteriyoruz. Biz rengimizi ortaya koyuyoruz. Bugün Kürtleri anlamayan Kürtlere dışlayan düşmanlaştıran bir anlayışa karşı mesaj vermeye çalışıyoruz. Kürtleri politize olduğu bir dönemde Kürtleri yok sayarak ve dışlayarak siyaseti yürütmenin kolay olmadığını mesajını veriyoruz. Herhangi bir siyasi partinin siyasi propagandasını yapmak için değil ama halkımızın geleceğini belirleyen tavrın ortaya çıkması için, oyumuzun anlamlı olması için burada halkımızla birlikte sohbet ediyoruz. Kim ne derse dersin yıllardır büyük bedeller veren halkımız ne yapacağını bizlerden daha iyi biliyordur. Yaşadıkları ve gördükleri ile zaten halkımız politize olmuş. Seyirci kalmayacağız. Müdahil olacağız. Kendini yok sayanlara karşı nasıl bir siyaset geliştireceğini bizlerden iyi biliyor."