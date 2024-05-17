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Siyaset Ahmet Türk'ten Kobani davası çıkışı!
Siyaset

Ahmet Türk'ten Kobani davası çıkışı!

Yeniakit Publisher
2024-05-17 20:04:00 -
Ahmet Türk'ten Kobani davası çıkışı!

Kobani Davası’nda tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesi kararlaştırılan Gültan Kışanak ile Kobani Davası’nda 10 yıl hapis cezası alan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk gazetecilere açıklamada bulundu.

Kobani Davası’nda 10 yıl hapis cezası alan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı terör hükümlüsü Ahmet Türk, beraberinde Gülten Kışanak ile DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Türk ziyaretin ardından gzetecilere açıkalmada bulundu. Kobani davasında alınan karar üzerinden iktidarı hedefe koydu.

46 insanın ölümüne sebep oldukları olaylara verilen cezaya ilişkin terör yükümlüsü Ahmet Türk şunları söyledi:

"Kobani kumpas davası, Kürt halkını sindirmeye, susturmaya, Kürt halkının kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasi dava olarak karşımızda duruyor. Biliyoruz ki geçmişten bugüne kadar Kürt halkının kazanımlarını yok etmek için adeta ırkçı, milliyetçi, bir anlayışla karşı karşıyayız. Şunu bilmenizi istiyoruz, ne yaparlarsa yapsınlar, bu halk asla başını eğmeyecek. Özgürlüğü için, demokratik geleceği için, Kürt halkının özgür geleceği için mücadeleyi sürdürecek. Yüreğimiz buruk. Çünkü yoldaşlarımız halen içeride. Ama biz özgür ve demokratik gelecek için bugün dünden daha fazla örgütlü ve inançlı bir şekilde mücadele edeceğiz.”

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