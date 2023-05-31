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Siyaset Ahmet Türk'ten Demirtaş açıklaması: Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor
Siyaset

Ahmet Türk'ten Demirtaş açıklaması: Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor

Yeniakit Publisher
2023-05-31 22:11:00 -
Ahmet Türk'ten Demirtaş açıklaması: Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor

Aktif siyaseti bırakma kararı alan tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın kararı Ahmet Türk'ü şaşırttı.

HDP'nin Edirne'de tutuklu olan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sürpriz bir şekilde siyaseti bırakma kararı aldı.

"Sesim yankılanıp bana geri dönüyor"

Demirtaş, cezaevinde sık sık HDP'yi uyarmaya çalıştığını ancak sözlerinin ciddiye alınmadığını belirterek, "Son beş yıldır HDP Genel merkezine yazdığım mektuplarla, gönderdiğim mesajlarla ve makalelerimle bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde, sesim yankılanıp bana geri dönüyor. Yaşanan birçok şey var ve bunları halka yansıtmayı doğru bulmadığım için kurumları işletmeye gayret ediyorum. Ne yazık ki çoğu zaman da kurumlar işlemiyor" dedi.

Çağrı yaptı

Öneri ve eleştirilerinin "Kendini öne çıkarıyor" denip linç edildiğini söyleyen Demirtaş, "Halkımıza seçim kazandırmaya çalıştım. Parti binalarında boş dedikodularla uğraşanların da etkisiyle, siyasal alanda istediğimiz uyumu ve ortaklaşmayı ne yazık ki yaratamadık. Bunun için de herkesten önce ben kendi eksiğimi kabul edip özeleştirel yaklaşıyorum. Ben de daha fazla çaba göstermeliydim, ortaklaşmaya zorlamalıydım. Tüm arkadaşlarımın da AKP-MHP sistemini doğru çözümleyip zamanında doğru hamleler yapmadıkları ve benim üzerimden yapılan algı operasyonlarına karşı önlemler geliştirmedikleri için özeleştiri yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Nitelik ve nicelik kaybına yol açtılar"

Makalenin devamında ifadelerini daha da sertleştiren Demirtaş, eleştirilerine şöyle devam etti: "Slogan dışında hiçbir numarası olmayan tipler, siyasal ve sosyal ortamı domine edip nitelik ve nicelik kaybına yol açtılar. Kraldan daha çok kralcı davranarak ortamların hakimi oluverdiler. İşte bu tablo iyi çözümlenemezse düşüş sürer. Bizim artık toplumun mikro düzeydeki sorunlarından makro düzeydeki sorunlarına kadar her başlığı ana gündem yapıp örgütlenme ve çözüm politikaları üretmemiz gerekiyor."

Ahmet Türk şaşırdı

Demirtaş'ın HDP'nin seçim sürecindeki politikalarına yönelik eleştirileri ve aktif siyaseti bıraktığını açıklamasıyla ilgili Ahmet Türk'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Türk, Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakmasına ilişkin "Selahattin Bey başarılı bir politikacıydı. Genç ve dinamik bir arkadaşımız. Böyle bir karar beklemiyordum" dedi.
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"Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor"

Demirtaş'ın seçim sürecine dair eleştirilerine destek veren Türk, "Örgütlü bir yapı yoktu. Parti içinde birçok genel merkez oluştu. Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor. Seçim sürecinde eksiklik vardı. Bu eksiklikler, adaylıklardan programa birçok yerdeydi. Kürt bölgelerindeki sonuçlar bunu gösteriyor. Bundan sonra halk konuşacaktır" diye konuştu.

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