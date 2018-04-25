Ahmet Türk: HDP'nin adayı Demirtaş...

24 Haziran'da erken seçim kararı ardından Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de aday krizi yaşanıyor.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bugün verdiği bir röportajda, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday gösterileceğini söyledi.

HDP'NİN ADAYI KİM OLACAK?

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi partilerinin HDP ile 'dolaylı' görüşmeler yaptığını söyleyen Türk, "Bizim istediğimiz demokratik bir gelecek için ortak bir akılla hareket edilmesidir" dedi.

Geniş bir kesimin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesi konusunda ısrarcı olduğunu belirten Ahmet Türk, "Sonuçta partimizin yetkili kurulları bugün-yarın toplanır, bu konuda gelen tepkileri değerlendirerek bir karara varır ve ona göre adayını belirler. Ama Selahattin Bey’in adı etrafında toplum tarafından güçlü bir talebin olduğunu da görüyorum açıkçası" dedi.