Ahmet Taşyürek: “Milli maç arasına galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, milli maç arasına İstanbulspor’a karşı aldıkları 2-1’lik galibiyetle girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, ilk yarı çok etkisiz bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayarak, “Üç haftadır maçlarımıza çıkan hakemlerin çok iyi maç yönettiklerini düşünüyorum. Bunun dışında İstanbulspor alt liglerden beri devamlı rekabet ve yarışma içinde olduğumuz bir ekip. Bu ligde sistemi olan ender takımlardan biri. O kadar analiz ettiğimiz rakibimize karşı ilk yarı hiçbir şey yapamadık. Kendi kimliğimizi hiç yansıtamadık. İkinci yarı değişikliklerle istediğimizi sahaya fazlasıyla sunduk. Bu galibiyeti çok önemsiyorum. Kazana kazana kazanmayı öğrenirsiniz. Kaybede kaybede kaybetmeyi öğrenirsiniz. Milli maçlar arasına galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Ümraniyespor, ilk düdükten son düdüğe kadar 34 hafta boyunca çabalayacak, mücadele edecek” açıklamasını yaptı.