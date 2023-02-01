Ahmet Taşgetiren'den büyük skandal! Yazıklar olsun sana

Muhafazakâr camiayı her gün biraz daha şaşırtan Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, şimdi de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a yanladı. Demirtaş'ın "son zamanlarda siyasetin en doğurgan kafası" olduğunu iddia eden kafası karışık Taşgetiren, "Demirtaş ilginç adam, bana göre son zamanlarda siyasetin en doğurgan kafası…

Millet İttifakı liderlerinin Demirtaş’ın (...) mülakatının tümünü okumasında yarar olduğunu söylemeliyim. Orada Millet İttifakı ile HDP ilişkisine dair de ilginç ve önemli notlar var" herzelerini yumurtladı.