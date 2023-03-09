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Siyaset Ahmet Taşgetiren'den akılalmaz HDP çıkışı! "Erdoğan neden..."
Siyaset

Ahmet Taşgetiren'den akılalmaz HDP çıkışı! "Erdoğan neden..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini isteyen Gelecek Partili Ahmet Taşgetiren, kirli siyasetlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alet etmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 11:57:00 - 2023-03-09 11:59:20
Ahmet Taşgetiren'den akılalmaz HDP çıkışı! "Erdoğan neden..."

Gelecek Partisi'nin yayın organı Karar'da köşe yazan Ahmet Taşgetiren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi gerektiğini savundu.

Taşgetiren'in bugünkü yazısının ilgili bölümü:

-“Kılıçdaroğlu HDP ile görüşsün mü?” gibi bir soru tam da bu konu ile ilgili. Ben hep, “Cumhurbaşkanı Erdoğan neden HDP ile görüşmez ki?” diye soruyorum. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, Meclis’in üçüncü büyük partisi ile görüşmez mi? Bir güvenlik sorunu varsa, onu onlara iletip uyarmaz mı?

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