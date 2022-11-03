Ahmet Taşgetiren bile dayanamadı: Bu mantıktan uzaklaşın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oylarındaki gözle görülür artış muhalif kesimin yandaşlarını korkutmaya başladı.

Bugüne kadar girdiği tüm seçimleri partisinin oylarını düşürerek kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan medet uman muhalifler, altılı masa etrafında birleşti. Ancak oturma düzenine bile 3-4 ayda karar verebilen masa liderleri halen aday belirleyemedi.

Bu durum Gelecek Partisi'nin medya organı Karar'da kalem oynatan Ahmet Taşgetiren'i rahatsız etti.

Taşgetiren'in bugünkü yazısının ilgili bölümleri şöyle:

Siyasi tartışmaların seçimlere doğru varıp varacağı yerin “6’lı masa’nın ortak adayı” olacağı açık.

Cumhur İttifakı’nın, yani iktidarın adayı belli, o konuda bir tartışma yok. Ak Parti de MHP de, heyecanla Erdoğan’ın arkasında duruyor.

6’lı masanın, yani muhalefetin adayı belirsiz. Halkın önüne ortak aday koymak istiyorlar ama iktidar tarafından hedef gösterilip yıpratılacağı gerekçesiyle ilan etmekten kaçınıyorlar. Aslında bu, ilan etmekten kaçınma da değil, çünkü Masa’nın paydaşları bu konunun hiç konuşulmadığını belirtiyorlar.

Seçim yaklaştıkça, ya da seçim tarihi ilan edilince belirleyip, açıklayacaklar…

Bizde siyaset böyle durağanlığı kabul etmez, onun için muhtemel adaylar üzerinde konuşuluyor.

(...)

Bence bu işe kafa yoranlar, “Erdoğan zaten kaybetmeye mahkum, onun karşısına kim konsa kazanır” mantığından süratle uzaklaşmalı. Ve sonunda yol Kılıçdaroğlu’na çıkacaksa, onun sergileyeceği liderlik formatı üzerinde çalışılmalı.