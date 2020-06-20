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Gündem

Ahmet Şimşirgil’den İlber Ortaylı ve Ekrem İmamoğlu’na eleştiriler

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ayasofya konusunda tepki çeken açıklamalarda bulunan tarihçi İlber Ortaylı’yı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:26:00 - 2020-06-20 12:31:00
Ahmet Şimşirgil’den İlber Ortaylı ve Ekrem İmamoğlu’na eleştiriler

Türkiye’nin tanınan tarihçilerinden Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Superhaber’e konuştu. Tekrar cami olarak ibadete açılması an meselesi olan Ayasofya hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Şimşirgil, çeşitli eleştiriler de yönletti.

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasına karşı çıkan İlber Ortaylı ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dikkat çeken ifadelerle yüklenen ünlü tarihçi, aynı zamanda İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Han’a gösterdiği saygısızlığa da değindi.

Ayasofya’yı müze yaptınız da sizi sarmaladılar mı?” diye soran Şimşirgil, “Batının derdi bitmez, Ayasofya’dan sonra İstanbul olur” ifadesini kullandı.

Hasıma karşı beraber olursanız bu düşmanın gözünü kör eder” diyen tarihçi Ahmet Şimşirgil, “Eskiyle bağları kopartmamız batının çok işine geliyordu” vurgusunu yaptı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fatih Sultan Mehmet'in türbesindeki skandal görüntülerini de değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “İmamoğlu, Fatih’in merkadinde dingonun ahırına girer gibi dolaşıyor” diye konuştu. Aynı zamanda Şimşirgil, “İmamoğlu’nun tekmesinin arkasında herkes bir şeyler arar” dedi.

Ayasofya Fatih Sultan Mehmet’e ait bir camidir” hatırlatmasında bulunan Şimşirgil, aynı zamanda, “İlber Ortaylı Ayasofya meselesini çocuk oyuncağı değil diyerek sulandırıyor” diyerek Ortaylıya tepki gösterdi.

Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan İlber Ortaylı, Ayasofya’nın cami olarak açılmasına karşı çıkarak “Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir. Müzeciler ve tarihçiler buna dikkat etmeli. Cumhuriyet yönetiminin 1934 yılındaki kararına itaat etmeliyiz.” demişti.

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Yorumlar

1 isi

İstanbul,u fetheden büyük lider fatih Ayasofyayi cami yaptı ve gerekli kararı aldı bunu harfiyen uygulamak va sahip çıkmak bizim görevimiz ve borcumuzdur Ayasofyayi camilikten çıkarmak hainlik haysiyetsizlik korkaklık tır. Ayasofya hakkında cami olması dışında konuşmak kimsenin haddi değildir. Kim ne olursa olsun.
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