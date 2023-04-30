Ahmet Şık konuştu, Emek ve Özgürlük İttifakı karıştı

HDP’den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) geçen Ahmet Şık’ın videosu sosyal medyada gündem oldu.

“Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmıyor”

Bir vatandaş ile yaptığı sohbette Şık, vatandaşın “O kadar sert ve sekter var ki HDP’de” sözleri sonrası Şık, “Hala var, bak Selahattin bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin. Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmıyor” ifadelerini kullanıyor.

“Kürt faşistlerle uğraşamam"

Öte yandan Kürt siyasetçi Hasip Kaplan’ın “HDP’nin başına bir Türk geçmesin” ifadelerini hatırlatan vatandaş Şık’tan “Ben de bundan rahatsızım zaten. Yeterince Türk faşist var, bir de Kürt faşistlerle uğraşamam” cevabı alıyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı karıştı

HDP, Yeşil Sol Parti, Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu ile birlikte aynı ittifak içerisinde bulunan TİP'in İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık’ın kullandığı “Kürt faşistlerle uğraşamam” sözleri üzerine ittifak içinde büyük çalkantı yaşandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DBP 1. Dönem Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, “Kürtleri cahil, kendilerini üstün gören akıl zavallıdır. HDP ve halkımız kendini, ülkeyi yönetecek kabiliyete ve ferasete sahiptir. Ne tutuklamalar ne de üstenci yaklaşımlar halkımızın moralini bozamaz. Herkese hakettiği dersi sandıkta verme zamanı yakınlaşıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

HDP İstanbul Eşbaşkanı Ferhat Encü ise “Bu üslubu ve yaklaşımı kabul etmiyoruz!” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, “Hem HDP ye hem de Kürtlere hakaret gücünü nereden alıyorsun Ahmet Şık. Kürdün gücünü bu seçimde göreceksin. Kürtler sizin gibi ulusalcılara ders verecektir” dedi.

İstifalar geldi

Ahmet Şık'ın HDP ile ilgili söylediği sözler üzerine TİP'ten iki istifa haberi geldi. İstanbul 3’üncü bölge adaylarından Mert Şahin Özsoy ve yazar Murat Uyurkulak partiden istifa ettiğini açıkladı.