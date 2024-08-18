Ahmet Şık böyle bir manşet patlatabilir! “Bu eylem Alpay’ın mecbur bırakıldığı bir yöntem”

Anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüsten” ceza almış, bu cezası İstinaf ve Yargıtay tarafından da onanmış bir hükümlünün, “Anayasayı korumak” için yemin edip vekil sıfatı kazanması akılla izah edilebilir mi?

Türkiye’de oluyor işte..

18 sene hapis cezası almış Şerafettin Can Atalay isimli TİP’li için tam olarak istedikleri ve yapmaya çalıştıkları şey bu..

Önceki gün TBMM’yi, bu trajedinin bir parçası yaptılar.

Birkaç gün önce mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulduğu, katil İsrail’e karşı adeta özgürlüğün meşalesinin yakıldığı 15 Temmuz gazisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşananları şaşkınlık içinde izledik.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ahmet Şık ve Alpay Özalan ekseninde yaşananlardan bahsediyorum..

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, TİP’li Ahmet Şık’a meclis kürsüsünde dayak attı.

Bir kere baştan söyleyeyim..

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