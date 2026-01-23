  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 Daire müteahhite 1 daire vatandaşa! Bu taksimi kurt yapmaz Fincancı’nın terazisi hep PKK’yı tartıyor! “I can’t breathe” Bu adamın maaşı 43 milyon dolar! Bakın mesleği ne 2025'te kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarak 33 bin 270'e çıktı Kapanan şirket sayısı arttı 'Gündüz Kuşağı Programları: Bir Toplumsal Çürüme Mekanizması' ABD Temsilciler Meclisi "Savaş Yetkileri Yasası" karar tasarısını onaylamadı. Trump güle oynaya Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi İhanetin Belgesi: PKK/SDG’den Siyonist İsrail’e "Bizi Kurtar" Yalvarışı! Yasa dışı göç kapsamında NATO'nun test edilmesi gerektiğini savundu Trump'ın yeni bekçisi
Siyaset Ahmet Özer'e hapis cezası!
Siyaset

Ahmet Özer'e hapis cezası!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ahmet Özer'e hapis cezası!

Eski Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kent uzlaşısı adı altında aday gösterdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilmişti. Özer hakkında yürütülen soruşturma neticesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar suçundan hapsi istenmişti. Görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesinde yer alan sanıklardan birisi.

Ahmet Özer bugün dördüncü kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bir önceki celse savcı, Özer'in iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etmişti. Ahmet Özer, mütalaaya karşı savunma yaparak beraatını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ahmet Özer'e "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Günün fıkrası Özgür Özel’den geldi ‘CHP fakirlerin partisidir’
Günün fıkrası Özgür Özel’den geldi ‘CHP fakirlerin partisidir’

Gündem

Günün fıkrası Özgür Özel’den geldi ‘CHP fakirlerin partisidir’

Deprem toplanma alanını ranta açtılar: CHP’li İBB’den 87 Milyarlık "Vur-Kaç" Planı!
Deprem toplanma alanını ranta açtılar: CHP’li İBB’den 87 Milyarlık "Vur-Kaç" Planı!

Gündem

Deprem toplanma alanını ranta açtılar: CHP’li İBB’den 87 Milyarlık "Vur-Kaç" Planı!

CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı!
CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı!

Gündem

CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı!

CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor."
CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.”

Sosyal Medya

CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

güzel demekki kanıt var

acilen chp 13 yıllık yönetiminde bulunan demcilerden kurtulmalı <<<
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23