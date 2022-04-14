Ahmet Özal merak edilen soruya cevap verdi! Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse...

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal siyaset sahnesine ‘Tek Parti’ ile döndü.

Ahmet Özal, seçimlerde ittifak konusunda hangi adımı atacaklarını söyledi.

BBN Türk'te konuşan Ahmet Özal, "Hiçbir ittifakta yer almayı düşünmüyoruz. İki tarafla da yakın ilişkiler kurabiliriz. Ama ittifak düşünmüyoruz. Doğruları söylemek için buradayız" dedi.

Ahmet Özal, "Cumhur İttifakı’nda bir teklif gelirse katılır mısınız?" sorusuna "Ben ülkem için herkesle işbirliği yaparım. Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı diye ayırmıyorum. Mevki makam derdim yok. Millet için bir şeyler yapmak için buradayız. Benim ve bizim derdimiz esasında doğruları söylemektir" cevabını verdi.