Ahmet Nur Çebi'nin kozu Cenk Tosun! Beşiktaşlı eski yöneticinin başkan seçilmesi halinde yönetiminde yer alacak isimlerden Erdal Torunoğulları'nın Everton'da oynayan Cenk Tosun Beşiktaş'a getireceği öğrenildi.

Beşiktaş olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken, başkan adaylarının önemli hamleleri de ortaya çıkmaya başladı. Yarışın favorileri arasında gösterilen Ahmet Nur Çebi'nin listesinde yer alması beklenen Erdal Torunoğulları'nın taraftarları mutlu edecek bir bomba için harekete geçtiği öğrenildi. Torunoğulları'nın bombasının Everton'da oynayan Cenk Tosun olduğu belirtildi. Torunoğulları, Cenk'in Gaziantepspor'dan bedelsiz olarak alınmasında ve Everton'a rekor ücretle satılmasında önemli rol oynamıştı. Cenk Tosun, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi reddederek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti. 28 Yaşındaki Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 45 maçta 9 gol atmayı başardı. KAYNAK: STAR

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