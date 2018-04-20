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Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş açıklaması: Hoca çok iyi

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar sırasında hastaneye kaldıralan Şenol Güneş'i Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ziyaret etti.

20 Nisan 2018 Cuma 03:05
Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş açıklaması: Hoca çok iyi

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 

Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hoca çok iyi. Hoca, arkadaşlar gitsinler dedi. Burası kalabalık. Biz Beşiktaşlıyız başkalarına da zarar vermeyelim. Vaziyetimiz iyi. Hepinize teşekkür ederim. Geçmiş olsun hepimize" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Beşiktaşlı futbolcular Şenol Güneş'i ziyaret etti.    

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 03:05
  1. Ahmet Nur Çebi
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş
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  5. Ziraat Türkiye Kupası

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