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Spor

Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferine açıklık getirdi, merak edilen konuları anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:00:00 -
Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceğine dair sözler de kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile şartlar uyarsa devam edeceğiz. Sergen Yalçın'ın oynatmak istediği herkesle oturup konuşacağım. Hocamdan da isimleri henüz net alamadım. İstemedikleri varsa ayrılacağız.

Abdullah Avcı sahada değil ama ödeme mükellefiyetimiz devam edecek. Başarılı bir hocadır. Gideceği yerde arada maaş farkı olursa ve istemezse binlerce kez teşekkür ederim. Ancak, şu ana kadar bizi hiç üzmedi, onu da söyleyeyim.

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