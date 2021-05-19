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Spor Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal açıklaması
Spor

Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rashed Ghezzal'in takımda kalıp kalmayacağına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:52:00 -
Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

"Her şey çok güzel. Keyif alıyoruz. Bu iki tertemiz kupayı, camiamıza hediye ediyoruz."

"Çok zorluk içinde alınmış iki kupa. Hem pandemi hem ekonomi, zorlu bir süreçti. Bu süreçte, kafamı yastığa koyduğumda 'Bırakmam Seni' kampanyası aklıma geldi. Biz aslında ateşi o gün yakmışız."

"Ben her zaman inananlardandım. İnancımda değişiklik yoktu, tedirginliğim 'oyuncularımız tedirgin oldu mu' konusundaydı. Çocuklar da beni toplamaya çalıştılar. Karşılıklı oldu."

"Çok üzüldüğüm taraflar oldu. Söylediklerimizin cımbızlanarak başka yerlere çekilmesiyle karşılaştık. Çok net şeyler söyledik, konuşmalarımızın başında camiaları öven şeyler o kısma alınmadı. Bunlar beni çok üzdü."

"Kasıtlı bir kırıcı ifadem olmaz. Anlamadan yaptıysak da özür dileriz. Kalbi kırılanlardan özür diliyorum."

"Fiyatı yüksek bir takım düşünmüyorum ama en iyi takımı kurmayı düşünüyorum. Yüksek fiyat, iyi takım demek değil. Elimizde alternatiflerimiz var ve onlarla görüşmelere başlayacağız."

"Hocamızı, değerli kardeşimizi, buraya gelmesi için çağıran bizim yönetimimiz. Bizde değişen bir şey yok. İlk gün ne söylediysek, bugün de dediklerimizde bir değişiklik yok. Umarım Sergen hocayla önümüzdeki yıllarda da birlikte oluruz."

Ghezzal ve Dorukhan sözü

"İnşallah Ghezzal'de, Gomez ve Talisca'daki gibi olmayacak. Mevcut oyuncularım ve hocalarımla yola devam etmek istiyorum."

"Dorukhan için şimdi EURO 2020 var, EURO 2020 sonrasında bakacağız. Döndüğünde ortak bir karar veririz."

"VAR, benim başından beri desteklediğim bir uygulamaydı ama onda da tedirginlikler başladı kulüplerde. Kullanılması insan emeğine dayandığı için, orada da eleştiriler başladı. Canı yanmamış hiçbir kulüp yok."

"Ben kulübün ekonomik darbelerden zarar görmeden yaşayacağı bir düzen istiyorum. Başarı bir şekilde gelir ama ekonominiz bittiyse, başarı getiremezsiniz. Asıl tercihim, birbirine kenetlenmiş bir Beşiktaş camiası."

"Yabancı oyuncu konusunda Kulüpler Birliği olarak, bütün kulüplerin ortak noktada birleştiği yer, 14 sayısının devamı. Bunun için talebimizi 15-20 gün evvel TFF'ye ilettik."

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