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Spor Ahmet Nur Çebi'den büyük sürpriz!
Spor

Ahmet Nur Çebi'den büyük sürpriz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayındaki seçim için güçlü bir yönetim listesi hazırlıyor. Çebi'nin listesinde Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören yer alacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:21:00 -
Ahmet Nur Çebi'den büyük sürpriz!

 

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayındaki seçim için güçlü bir yönetim listesi hazırlıyor. Çebi'nin listesinde Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören yer alacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi Ahmet Nur Çebi'den sürpriz bir hamle geldi. Sözcü'nün haberine göre; yönetim kurulunda önemli değişiklikler yapması beklenen Beşiktaş Başkanı, Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören'i ekibine katacak.

1 Mart 2022'de Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamada eski Başkan Yıldırım Demirören'in 92 milyon TL'lik alacağının bağış yapıldığı belirtilmişti

Çebi de bu konuda Demirören Ailesi'ne Beşiktaş'a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etmişti. Tayfun Demirören de ilk kez kulübe adım atmış olacak. Yıldırım Demirören, 2004-12 yılları arasında Beşiktaş'ta başkanlık yapmıştı.

 

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