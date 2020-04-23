Ahmet Nur Çebi'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tam bir asırdır Türk Milleti'nin en muhkem sığınağı olarak bir çınar gibi dimdik ayakta durmaktadır. Gazi Meclisimizin kuruluşu, memleketimizin başında gezen kara bulutları dağıtan bir göz aydınlığı ve cumhuriyetimizin ilanına giden yolda en büyük gücümüz, ilham kaynağımız olmuştur. Bir memleketin kaderini değiştiren bu tarihi dönüm noktasının, o memleketin istikbali olan çocuklara bayram olarak armağan edilmesi, Türk Milleti'nin evlatlarına verdiği değerin en kıymetli referansıdır. Bir süredir hayatı sığdırdığımız evlerimize bugün bayram coşkusunu, çocuklarımızın sevincini, heyecanını sığdırıyoruz. En umutsuz günlerimizde bile gönlümüzü bayram yerine çeviren bu mutlu günün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını şükranla, rahmetle anıyorum. Büyük Beşiktaş Ailesi adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Nice bayramlara ve nice yüz yıllara sevgi, sağlık, barış ve dostlukla..."







