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Spor Ahmet Nur Çebi: Yolu açık olsun
Spor

Ahmet Nur Çebi: Yolu açık olsun

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi net açıklamalarda bulundu. Çebi, 'Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 21:03:00 -
Ahmet Nur Çebi: Yolu açık olsun

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün siyah beyazlılarla hala anlaşamamış olması spor kamuoyunu meşgul etmeye devam ederken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, oyuncu hakkında ilk kez bu kadar net açıklamalar yaptı.

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, "Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Bunu iyi düşünmek ve tartmak lazım. Uzun vadeli bakmak gerekir meselelere. Benim kendisine önerdiğim teklif orada duruyor. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun. İstediği parayı başkaları veriyorsa, gitsin alsın. Ben onu kesinlikle engellemem. Bizim vereceğimiz para belli. Oynarsa oynar, oynamazsa da oynamaz" diye konuştu.

"Galatasaray'a gitti, forma giyemedi"

Eski kalecileri Cenk Gönen'i de hatırlatan Çebi, "O da Beşiktaş'ı bıraktı. Galatasaray'a gitti forma giyemedi. Yurt dışına da gitti ama oradan da doğru düzgün oynayamadan geri döndü. Dorukhan, geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sezon döndü ama hala da eski günlerine dönmüş görünmüyor." dedi.

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