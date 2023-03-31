Ahmet Nur Çebi sonunda çıldırdı! Sonuna kadar... Şok detayı açıkladı...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması ile ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Depremden 3 gün sonra bu toplantıda bir kaç alternatif üzerinde duruldu. Ama ağırlıklı olarak depremden zarar gören 2 takımın mücadeleye devam edemeyeceği yaklaşımı vardı hepimiz kabul ettik. Hepimiz o kulüplerin yanlarında olacağımızı belirttik." dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor ekranlarında gündemi konulara dair açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

"SONUNA KADAR GİDECEĞİM"

"Bu ligin adil olacağını düşünmüyorum. Sonuna kadar gideceğim. Gerekirse UEFA'ya gideceğim. Bunu yamak zorundayım. Geçen yıl 1 golle şampiyon olduk. Ben 19 deplasman oynayacağım, sen 17 deplasman oynayacaksın. Deplasmanda oynamanın ne önemi var diyemezsiniz. 3-4 takım çok meraklıysa, ‘kendi sahamda oynayacağım maçları, deplasmanda oynamayı talep ediyorum’ desinler bakalım.

TFF, bu kararı almıştır. Değiştirebilir. Çünkü daha lig bitmedi. Değiştirmesini talep ediyoruz. Şu anki durumu adil bulmuyoruz. O gün, TFF'de yaklaşık 7 takımın temsilcilerinin şu andaki uygulamanın doğru olmadığını, ligden çekilen takımların oynamış oldukları maçların ta baştan beri yok hükmünde bulduklarını ifade ettiler. Diğer 4 tanesi bunun doğru olduğunu söyledi. Orada olmayan diğer 6 kulübe sorulacağı belirtildi. Bugün akşama kadar kulüpler yazılı bir şekilde görüşlerini bildirecekler. Nasıl bir sonuç çıkacağını inanın bilmiyorum. 7 tane kulübün 1-2 tanesi puan olarak avantajlı gözükse dahi diğer 5-6 tanesi hiçbir şekilde menfaatlenmemesine ve kısmen zarar görmelerine rağmen adaletin bu olmadığını söylemeleri çok ilginçtir."

"Depremden önce 3 gün sonrasıydı. Bu toplantıda birkaç alternatif üzerinde duruldu. Ağırlık olarak üzerinde durulan konu, depremden zarar gören 2 tane takımın yarışmaya devam edemeyecekleri, ligde kalma hakları muhafaza edilmeleri hakkında karar birliğine vardık. Herkes itirazsız, canıgönülden bunu kabul etti zaten. Yanlarında olacağımızı da söyledik, kapılarımızı da hepimiz açtık.

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Onların çekilmesiyle alakalı birkaç alternatif söylendi. Herkes görüşünü söyledi. Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Ali Koç Beyefendi ile TFF Başkanımız Sayın Büyükekşi Beyefendi'nin açıklaması var o günlerde, iki tane alternatif üzerinde duracaklarını söylediler. Oradan bir karar çıkmadı. Sadece görüş alışverişinde bulunuldu. Konu o gün kapandı. Daha sonra TFF, 2-3 görüşten birini benimsedi ve açıkladı. Maalesef o açıklama çok erken yapıldı. 25 gün sonra da yapılabilirdi. Zaten ligler yeteri kadar ertelendi. Lig başlamadan 1-2-3 gün evvel de açıklanabilirdi. 3 hafta önce açıklanması gereksizdi. Biz de yanlış şekilde anlaşılarak gündem olduk."

"Bize bir soru soruldu, cevap verdik. O gün, şu an uygulanan sistemin adaletli olmadığını söyledik. Söylediklerim o an yanlış anlaşıldı. Anlayabiliyorum. O gün sessiz kalan rakiplerimiz, kendi taraftarlarını ve sosyal medyalarını el altından devreye soktuğunu biliyoruz.

Beşiktaş'ta muhalefette olan arkadaşlarımızın sosyal medya ayakları da katıldı. O andaki durumu anlayamayan, duygusal olan Beşiktaşlı kardeşlerimiz de vardı. Hepimiz duygusalızdır, ben çok iyi anlıyorum. Onlar da yanlış oldu şeklinde onlara katıldı. O anda da sanki TFF'nin aldığı bu karar doğruymuş algısı yaratıldı."

“Rakiplerimizin menfaatine yarayacak şekilde bu süreç yönetildi. Rakiplerimiz iyi iş başardılar yani. Sonuç itibarıyla adaletten uzak olduğunu iddia ettiğimiz bu kararın, o günkü sıcak atmosferden etkilenilerek alelacele alınmış olabileceğini değerlendiriyoruz"