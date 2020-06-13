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Spor

Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'a gel dedim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'a verdiği röportajda Everton forması giyen Cenk Tosun'un geri dönmesini istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 19:57:00 -
Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'a gel dedim

Cenk Tosun ile yaptığı görüşmeyi anlatan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun'u aldığımız koşullarda bir transfer, yüzlercesi olabilir. Cenk Tosun ile konuştuk, doğum günüydü, çok yaşlanmadan geri gel dedim, gülmeye başladı. Bizim çocuğumuz, tabii ki gelsin, zevkle. Gelsin, isterim ama bizdeki paraya. Onu da kabul edecek" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.

 

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