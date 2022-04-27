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Gündem Ahmet Necdet Sezer'e bak sen!
Gündem

Ahmet Necdet Sezer'e bak sen!

CHP'li Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Gezi Davası kararı karşısında "Gözyaşlarımı, katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum" dediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 20:29:00 -
Ahmet Necdet Sezer'e bak sen!

 

Gezi Parkı davasında yargılanan "Soros artığı" Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Osman Kavala ile birlikte yargılanan Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de 18'er yıl hapis cezası aldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştüğünü söyledi. Özel, Sezer'in karar karşısında büyük üzüntü duyduğunu, gözyaşları akıttığını belirterek "Ahmet Necdet Sezer diyor ki ‘Tutulan, evlatlarından, çocuklarından ayrılan beraat ettikleri bir davadan, delili durumu değişmeden kararı etkileyecek yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkmadan, bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalarından üzüntü duyuyorum. Aileleri için üzülüyorum. Onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum." dedi.

 

 

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