Ahmet Minguzzi'yi öldüren cani TikTok'ta gülerek cezaevi günlerini anlattı!

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde canilere talihsiz çocuğun yerini parmakla göstererek suç ortağı olan ve yargılandığı davada tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan, sosyal medya hesabından cezaevi günlerini pişkince gülerek anlattı. Yürekleri yakan yayının ardından acılı anne isyan etti.

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin ardından serbest bırakılan ve olay günü Ahmet'in yerini eliyle işaret ettiği belirtilen Müslüm Ayberk Doğan'ın TikTok'taki canlı yayını tepki çekti. Doğan, cezaevi günlerini anlatırken kullandığı ifadelerle mide bulandırdı.

AHMET'İN YERİNİ ELİYLE GÖSTERMİŞTİ

Olay günü güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Müslüm Ayberk Doğan'ın, Ahmet Minguzzi'nin bulunduğu yeri eliyle işaret ettiği belirtilmişti. Doğan, davada bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliyesinin ardından TikTok üzerinden canlı yayın açan Doğan'ın cezaevi günlerini anlattığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

CEZAEVİ ANILARINI MARİFETMİŞ GİBİ CANLI YAYINDA ANLATTI

Doğan, yayın sırasında cezaevinde kendisini nasıl tanıttığını anlatırken, "Kader mahkumuyum" diyerek kendisini acındırdığını söyledi. Doğan, cezaevinde kendisine yöneltilen "Neyden geldin?" sorularına karşı nasıl cevap verdiğini anlatırken gülerek konuştu.