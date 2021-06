Ahmet Maranki”den önemli tavsiyeler

TİNGADER (İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği) ile TYGD (Tarafsız Yerel Gazeteciler Derneği)’nin ortaklaşa düzenlediği “KÜRESEL ISINMA VE TARIMIN GELECEĞİ!” başlıklı konferansa katılan Stratejik Araştırmalar Uzmanı Ahmet Maranki, önemli açıklamalarda bulundu. Müslüm Aktürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen programda konuşan Maranki, koronavirüsten korunma yollarını, bitkilerin faydalarını, bağışıklık sistemini düşüren sebepleri ve sağlıklı hayatın yollarını anlattı.

Uyguladığı doğal yöntemlerle hastalıklara yakalanmanın tedbirlerini anlatan Maranki, “Bağışıklığımızı korumalıyız. Yapacağımız tek şey, hiç kimsenin konuşmadığı bağışıklık sistemimizi, hangi koşulda olursak olalım yükseltmek. Koronavirüsten korunmanın en önemli maddelerinden biri de güçlü bağışıklık sistemi” dedi.



Maranki, “Nasıl ki itfaiyeciler miğfer takıyor, asker, polis zırhlarını giyiyorsa bizler de kötü enerjiler, mikroplu insan ortam ve mekânlardan korunmak için sadece elimizi, yüzümüzü burnumuzu değil gözümüzü, yüzümüzü hatta bütün bedenimizi dahi muhafaza etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Gripte bağışıklık sistemi

Gripte bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin önemine dikkat çeken Ahmet Maranki, o besinleri özellikleriyle şöyle sıraladı:



ELMA-Herkes tarafından çok sevilen bu meyvenin vitamin zenginliği bir hayli fazladır. Vücudu gribal hastalıklara karşı korur.



BALIK-Balık, kış aylarında haftada en az 2 defa tüketilmesi gereken bir besindir. İçerisindeki omega-3 vücudu gribal enfeksiyonlardan uzak tutar.



PORTAKAL-İçerisinde C, B1, B2, A ve P vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, potasyum bulunduran portakal, kış aylarında vazgeçilmeziniz olmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Tansiyon dengeleme ve kandaki kolesterol seviyesini düşürme özelliği vardır. Ayrıca kanı temizler ve cilt güzelliği için de çok önemlidir.



GREYFURT-Genel olarak ekşi tadı yüzünden pek hoşlanılmasa da greyfurt şifalı bir besindir. Kalbe faydalıdır. Damarları güçlendirir.



SOĞAN-Soğan kokusundan dolayı sosyal hayatta pek tercih edilmese de önemli bir antibiyotiktir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.



MANDALİNA-Mandalina da portakal gibi C vitamini bakımından zengindir. Gribal enfeksiyonlara karşı direnç gösterir. İçerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonun düşmesini sağlar.



MUZ-Muz serotonin hormonu salgılanmasına yardımcı olur. Mutluluk verir. Yorgunluğa iyi gelir. Rahat bir uyku çekilmesini sağlar. Ayrıca dolaşım sistemine de iyi gelir.



NAR-Yemesi zor bir meyve olsa da narın çok fazla yararı vardır. Antioksidan özelliği fazladır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca kan yapıcıdır. Kansere karşı doğal bir savaşçıdır.



ZENCEFİL-Zencefil, enfeksiyonlara karşı iyi bir koruyucudur. Çay olarak tüketilebilir.



CEVİZ-Ceviz selenyum kaynağıdır. Her türlü gribal rahatsızlığa karşı koruyucudur.



BAL-Bal yapısı sebebiyle anti bakteriyeldir. Balı yoğurdunuza ya da çaylarına ekleyerek tüketebilirsiniz.



BADEM-Badem E vitamini içeren bir başka besindir. Her gün tüketilen badem vücudu gribe karşı korur.



KİVİ-Kivi, vücudun C vitamini ihtiyacını karşılamak için uygun bir meyvedir. Ayrıca içerisinde C, B1, B2 vitaminleri, kalsiyum, fosfor, demir ve protein bulunur. Kış aylarında günde 1 adet kivi yemek gribal enfeksiyonlara karşı savaşmanıza yardımcı olur”

Kozmik beden temizliği

Kolan (Kalın Bağırsak) temizliğinin de sağlıklı bir hayat için çok önem arz ettiğine dikkat çeken Maranki, “Kalın bağırsak insan vücudunda emme, boşaltma, ayırma, mikroflora, ısıtma, enerji oluşturma, stimüle etme gibi birçok fonksiyona sahiptir. İnsanların genel olarak algıladıkları gibi kalın bağırsağın sadece boşaltım fonksiyonu yoktur. Aynı zamanda kalın bağırsak bir gaita deposu değildir. İnsanlar doğru beslenmedikleri için metabolizmalarının diğer fonksiyonel özelliklerini azaltmakta veya tamamen yok etmektedirler. Bu özellikleri tekrar kazanmak için kalın bağırsağı temizlemeye mecburdurlar. Kalın bağırsak temizlenmeden karaciğer temizliği yapılamaz. Şunu unutmamak gerekir ki iyi bir detoks kürü en fazla 3 gün uygulanmalıdır. Bunun fazlası bağırsakta elektrolit kaybına ve bağırsak florasında dengesizliğe yol açmaktadır. Ayrıca yağ ve kas miktarında azalma görülebilir.” dedi.



İlminin zekatını vermeye çalıştığını vurgulayan Stratejik Araştırmalar Uzmanı Ahmet Maranki, isteyen herkesin sağlıklı beslenme ile ilgili bilgileri maranki.com’dan öğrenebileceğini sözlerine ekledi.