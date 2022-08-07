Ahmet Maranki’den göz altı morlukları için doğal maske tarifi

Ahmet Maranki’nin özellikle bayanlar için önerdiği göz altı morlukları bitkisel tedavisi ile bu sorunu azaltabilir düzenli kullanım sonucu tamamen yok edebilirsiniz. Ahmet Maranki gözaltı morlukları nasıl geçer makalemizde inceleyelim.

Ahmet Maranki Gözaltı Morlukları için Maske Tarifi

Patates suyu ( 2 çay kaşığı )

Zeytinyağı ( 1 çay kaşığı 9 )

Buğday yağı ( 1 çay kaşığı )

Hazırlanışı: Cam bir kasede malzemeleri verilen ölçülerde ilave ederek karıştırın ve ağzı kapaklı bir şişeye koyun.

Gözaltlarına piyano çalar gibi yedirerek sürün. 2 – 3 dakika gözaltınızda beklettikten sonra pamuğu nemlendirip gözaltlarınızdaki yağı silin. 3 – 4 uygulamadan sonra etkisini gösterir. Günde 1 kere uygulamanız yeterlidir.

Gözaltlarınıza aklına geldiği ilk anda masaj yaparak bu bölgedeki kan akışını hızlandırın. Gözaltlarınız da oluşan kararmalar zamanla azalacaktır.